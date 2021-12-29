Захарова: Олимпиада остается местом информборьбы Запада

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Олимпиада остается местом информационной борьбы, которую проводит Запад. Такое мнение чиновница высказала в эфире телеканала "Россия-24". В МИД РФ оценили старт спортивных состязаний в Пекине, которые оказались в центре политического противостояния.
Конечно. Начиная от обложек журналов до Олимпиады и проведением кампаний по каким-то точечным и не имеющим отношения к Олимпийским играм темам, но явно в контексте.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
По словам специалиста, Запад в этой связи идет на "избирательный подход" в проблематике прав человека и гуманитарных вопросах. Захарова рассказала, что тему США и Запад поднимают в тех странах, которые считают "неправильным местом" для проведения Олимпиады.
Евгения Медведева поздравила российских фигуристов с победой на Играх-2022.
Фото: МИД России
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