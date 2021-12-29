Захарова: Олимпиада остается местом информборьбы Запада

В МИД РФ рассказали о привычной политике США по "неугодным" странам.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Олимпиада остается местом информационной борьбы, которую проводит Запад. Такое мнение чиновница высказала в эфире телеканала "Россия-24". В МИД РФ оценили старт спортивных состязаний в Пекине, которые оказались в центре политического противостояния.

Конечно. Начиная от обложек журналов до Олимпиады и проведением кампаний по каким-то точечным и не имеющим отношения к Олимпийским играм темам, но явно в контексте. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

По словам специалиста, Запад в этой связи идет на "избирательный подход" в проблематике прав человека и гуманитарных вопросах. Захарова рассказала, что тему США и Запад поднимают в тех странах, которые считают "неправильным местом" для проведения Олимпиады.

Евгения Медведева поздравила российских фигуристов с победой на Играх-2022.

Фото: МИД России

