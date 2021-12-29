Евгения Медведева поздравила российских фигуристов с победой на Играх-2022

Сборная России находится на первом месте в медальном зачете.

Двукратный серебряный призер ОИ Евгения Медведева поздравила российскую национальную команду с победой в командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине. Слова спортсменки приводит пресс-служба Олимпийского комитета РФ.

Поздравляем вас ребята, вы молодцы! Мы за вас рады, переживали очень! На самом деле, на произвольной программе мы чуть подраслабились, так как поняли, что все хорошо, но продолжали надеяться на самое лучшее. Спасибо за победу. Евгения Медведева, российская фигуристка

Напомним, за РФ выступали одиночники Марк Кондратюк и Камила Валиева, пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду). Фигуристы суммарно набрали 74 балла, обогнав США на 11 баллов.

Сейчас сборная России находится на первом месте в медальном зачете ОИ-2022 с шестью медалями (два золота, два серебра и две бронзы).

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля.

Ранее в правительстве РФ рассказали, сколько получат спортсмены за победу на Олимпиаде в Пекине.

Видео: Telegram / Олимпийский комитет России