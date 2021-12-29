Мишустин рассказал, сколько получат спортсмены за победу на Олимпиаде в Пекине

Глава кабмина пожелал атлетам успехов На Играх в Пекине.

Глава российского правительства Михаил Мишустин рассказал, сколько получат отечественные спортсмены за победу на Олимпиаде в Пекине. на регулярном заседании в кабинете министров премьер назвал конкретные суммы. За завоеванную золотую медаль атлет национальной сборной получит вознаграждение в размере 4 млн рублей, за серебро - 2,5 млн рублей, за бронзу - 1,7 млн рублей. Аналогичные награды ожидают участников Паралимпиады.

Принято решение о вознаграждении российских спортсменов по итогам выступления на Играх. За золотую медаль - 4 млн рублей, за серебряную - 2,5, за бронзовую медаль - 1,7 млн рублей. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Денежное поощрение предусмотрено также для тренеров и специалистов по различным профилям. Мишустин уточнил, что зимние Олимпийские игры начинаются с 4 февраля. Спустя месяц там же состоятся Паралимпийские игры. Кабмин РФ заявил о гордости за российских спортсменов и пожелал им успехов в соревнованиях.

Бах: МОК в Пекине удалось победить "призраков бойкота".

Фото и видео: Правительство России

