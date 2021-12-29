Бах: МОК в Пекине удалось победить "призраков бойкота"

Томас Бах призвал отказаться от политических разногласий на время проведения Олимпиады-2022.

Международный Олимпийский комитет перед Олимпиадой в Пекине смог победить "призраков бойкота". Такое заявление журналистам сделал на пресс-конференции по итогам заседания 139-ой сессии МОК глава Томас Бах. По словам специалиста, экспертам удалось донести до общества объединяющую миссию соревнований.

Мы нацелены на то, чтобы возводить мосты, а не стены. На Играх мы все равны, независимо от социального происхождения, пола, расы, сексуальной ориентации или политических взглядов, Игры должны быть превыше политических разногласий. Томас Бах, глава МОК

Напомним, что шестого декабря 2021 года США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине. Вашингтон не будет посылать официальные лица на торжественные мероприятия, при этом атлеты будут участвовать в конкурсной программе. Свое решение американцы связали с нарушением прав человека Китаем в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Это постановление поддержали в Австралии, Британии, Канаде.

МОК утвердил предварительную программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

Фото и видео: IOC Media