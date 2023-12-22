МОК назвал состав комиссии по проверке нейтрального статуса россиян

Состав комиссии был утвержден на заседании исполкома МОК.

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил состав комиссии по проверке нейтрального статуса российских и белорусских спортсменов. Об этом заявил на пресс-конференции директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод.

Состав комиссии был утвержден на заседании исполкома МОК во вторник, 19 марта. В него вошли двукратный чемпион НБА Пау Газоль, олимпийский чемпион по настольному теннису Ю Сын Мин и вице-президент МОК Николь Хевертц.

Панель будет мониторить соответствие принципам участия нейтральных спортсменов не только до и во время Олимпиады, но и после нее. Джеймс Маклеод, директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами

Ранее мы сообщали, что МОК придумал российским спортсменам новый гимн и флаг из-за критики Чайковского.

Видео: YouTube / IOC Media