В расследовании появились новые доказательства.

МОК допустил пересмотр дел оправданных российских спортсменов. Возможны любые варианты развития событий в отношении дел 39 экс-фигурантов расследования. Об этом сообщили в пресс-службе организации "РИА Новостям". Ранее спортсменов все же решено было допустить до участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхеньяне.

В настоящее время все варианты открыты. Мы оцениваем ситуацию на основе имеющейся информации прокомментировали в МОК

Сейчас у специалистов появились новые доказательства, касающиеся Московской лаборатории. Ранее на стороне обвиняемых выступал экс-сотрудник, который недавно оказался причастен к манипуляциям с пробами. Эксперты больше не могут считать его показания заслуживающими доверия.

Ранее Piter.tv писал о том, что РУСАДА не согласилось с санкциями WADA: дело перейдет в CAS.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

