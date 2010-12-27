МОК допустил пересмотр дел оправданных российских спортсменов. Возможны любые варианты развития событий в отношении дел 39 экс-фигурантов расследования. Об этом сообщили в пресс-службе организации "РИА Новостям". Ранее спортсменов все же решено было допустить до участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхеньяне.
В настоящее время все варианты открыты. Мы оцениваем ситуацию на основе имеющейся информации
прокомментировали в МОК
Сейчас у специалистов появились новые доказательства, касающиеся Московской лаборатории. Ранее на стороне обвиняемых выступал экс-сотрудник, который недавно оказался причастен к манипуляциям с пробами. Эксперты больше не могут считать его показания заслуживающими доверия.
Ранее Piter.tv писал о том, что РУСАДА не согласилось с санкциями WADA: дело перейдет в CAS.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
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