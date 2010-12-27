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МОК допустил пересмотр дел оправданных российских спортсменов
Сегодня, 9:48
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lesjasap

МОК допустил пересмотр дел оправданных российских спортсменов

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В расследовании появились новые доказательства.

МОК допустил пересмотр дел оправданных российских спортсменов. Возможны любые варианты развития событий в отношении дел 39 экс-фигурантов расследования. Об этом сообщили в пресс-службе организации "РИА Новостям". Ранее спортсменов все же решено было допустить до участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхеньяне.

В настоящее время все варианты открыты. Мы оцениваем ситуацию на основе имеющейся информации

прокомментировали в МОК

Сейчас у специалистов появились новые доказательства, касающиеся Московской лаборатории. Ранее на стороне обвиняемых выступал экс-сотрудник, который недавно оказался причастен к манипуляциям с пробами. Эксперты больше не могут считать его показания заслуживающими доверия.

Ранее Piter.tv писал о том, что РУСАДА не согласилось с санкциями WADA: дело перейдет в CAS.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/
 

Теги: wada, допинг, допинговый скандал, мок, олимпиада, спортсмены
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, Спорт,

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