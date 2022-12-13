МКС сведут с орбиты в 2030-2031 годах

Билл Нельсон рассказал о дальнейших планах США на околоземной орбите.

Международная космическая станция (МКС) будет сведена с околоземной орбиты в 2030-2031 годах. Соответствующее заявление в рамках выступления на слушаниях в местном комитете по науке, космосу и технологиям в Палате представителей Конгресса США сделал руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон. Эксперт объяснил законодателям, что далее деятельностью на орбите будут заниматься частные предприятия. В настоящее время NASA дает разрешения нескольким коммерческим компаниям по формированию космических станций в этом пространстве.

Мы собираемся снять ее с орбиты, она стареет. Мы собираемся снять ее с орбиты в 2030-2031 годах. Билл Нельсон, глава NASA

Напомним, что в интервью информационному агентству The Reuters Билл Нельсон заявил о том, что рассчитывает, что сотрудничество России и США по проекту МКС продолжится до 2030 года.

Глава NASA: США сотрудничают с РФ в сфере космоса, несмотря на разногласия из-за Украины.

Фото и видео: YouTube / House Science, Space, and Technology Committee