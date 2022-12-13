Глава NASA: США сотрудничают с РФ в сфере космоса, несмотря на разногласия из-за Украины

Билл Нельсон рассказал о совместных проектах с Москвой.

CIF и Россия сотрудничают в космической сфере, несмотря на разногласия в связи с украинским конфликтом. Соответствующее заявление в рамках выступления на слушаниях в местном профильном комитете по по науке, космосу и технологиям при Палате представителей Конгресса США сделал руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон.

Одна из величайших ироний состоит в том, что мы можем так сильно враждовать с российским правительством и президентом Путиным из-за непростительных вещей, происходящих на Украине, и при этом иметь совместную с россиянами космическую программу, как это было с 1975 года. Билл Нельсон, глава NASA

Билл Нельсон отметил, что США со времен холодной войны поддерживают "с россиянами сотрудничество по гражданской космической программе". Он напомнил законодателям о том, что именно Россия построила первую станцию "Мир", на которую экипажи прилетели на американском шаттле. Затем "Мир" сменился Международной космической станцией, которая создавалась как совместный проект и до сих пор управляется как РФ, так и США.

Глава НАСА заявил о конкуренции США с Китаем за место на Луне.

Фото и видео: YouTube / House Science, Space, and Technology Committee