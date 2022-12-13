Глава НАСА заявил о конкуренции США с Китаем за место на Луне

Билл Нельсон рассказал о научных разработках по спутнику Земли.

Американские специалисты конкурируют с Китаем за место на Луне, так как опасаются, что Пекин может опередить Вашингтон и заявить свои права на Южный полюс. Соответствующее заявление перед местными законодателями на слушаниях в профильном комитете по науке и технологиям в Палате представителей Конгресса США сделал руководитель NASA Билл Нельсон. Чиновник продемонстрировал политикам фотографию снимка естественного спутника Земли. Он напомнил, что на Луну астронавты отправляются с мирными научными целями.

То, куда собираемся мы и куда собирается Китай ... такое количество кратеров делает его опасным, посадку можно сделать лишь в нескольких местах и, как я уже говорил, я беспокоюсь, что Китай окажется там первым и объявит это своей территорией и скажет нам - не суйтесь. Билл Нельсон, глава NASA

По словам Билл Нельсона, интерес именно к этому району Луны (Южному полюсу) у обеих держав обусловлен наличием там воды в виде льда.

Глава NASA заявил о космической гонке США и Китая.

Фото и видео: YouTube / House Science, Space, and Technology Committee