Глава NASA заявил о космической гонке США и Китая

По его словам, за 10 лет Пекин создал успешную космическую программу.

Глава NASA Билл Нельсон заявил о гонке США и Китая за первенство в космосе. Об этом он сообщил на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.

По словам Нельсона, за 10 лет Пекин создал успешную космическую программу. Он подчеркнул, что некоторые аппараты Китая похожи на те, что запускают США или Европейское космическое агентство.

Тем не менее факт в том, что они стали второй страной, успешно посадившей ровер на поверхность Марса. Билл Нельсон, глава NASA

Ранее в NASA опровергли сообщения украинских властей о падении космического спутника под Киевом.

Видео: YouTube / Forbes Breaking News