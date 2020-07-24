МИД заявил о вмешательстве генконсульства США во внутренние дела Китая

Ранее Пекин принял решение закрыть генконсульство США в Чэнду.

МИД Китая заявил о вмешательстве генконсульства США во внутренние дела КНР. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь во время брифинга с журналистами.

Чиновник рассказал, что ряд американских дипломатов в городе Чэнду осуществляли деятельность, которая не соответствовала их статусу. В результате Китай принял решение закрыть генеральное консульство США в этом регионе.

Некоторые сотрудники генерального консульства США в Чэнду вмешивались во внутренние дела Китая и наносили ущерб интересам КНР в сфере безопасности Ван Вэньбинь, официальный представитель МИД Китая

Эксперт добавил, что Пекин неоднократно делал представления американской стороне. Он считает, что в Вашингтоне в полной мере осознают сложившуюся ситуацию.

США потребовали закрыть консульство Китая в Хьюстоне.

Видео: CGTN