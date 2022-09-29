МИД заявил о несостыковках в обвинениях в адрес России по Изюму

Мария Захарова оценила сообщения западных СМИ о трагедии в Изюме.

МИД России заявил о несостыковках в обвинениях в адрес России по Изюму. В ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова объяснила, что украинские власти пытаются повторить в регионе провокационный сценарий Бучи Киевской области о якобы совершенных преступлениях против мирного населения российскими военнослужащими.

После перегруппировки союзных сил в Харьковской области режим Зеленского всячески пытается повторить в этом городе сценарий Бучи, который они пытались написать сами путем искусственной фабрикации свидетельств якобы преступлений российских военных. Мария Захарова,пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ полагают что план киевского режима не удается из-за многочисленных нестыквок, которые не позволяют эту тему раскручивать.

Захарова: Киев и страны Запада не хотят принимать реальность, отрицая итоги референдумов.

Фото и видео: МИД России