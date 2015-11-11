МИД заявил о готовности к диалогу с США по контролю над вооружениями

Мария Захарова не видит готовности США к реальному диалогу.

Москва открыта к диалогу с США по деэскалации и контролю над вооружениями. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница указала на заявление властей в Вашингтоне о готовности к переговорам с РФ по соглашению, которое должно прийти на сменах СНВ. При этом эти слова, по мнению МИД РФ, не подкрепляются предметными обещаниями по рабочим каналам.

Подобные пробросы… это все остается только в информационной среде, делаются исключительно в форме мегафонной дипломатии, но и как мы понимаем, все просто какие-то пропагандистские цели. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат рассказала о том, что Россия требуют в условиях "доброй воли" продемонстрировать готовность к возобновлению взаимодействия с США. Общение с американской стороной

В МИД заявили, что деэскалация по-прежнему не в приоритете у НАТО.

Фото и видео: МИД России