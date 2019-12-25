Георгий Борисенко видит активизацию украинских представителей в регионе Африки.

Украинские военнослужащие присутствуют во множестве стран Африки и пытаются создать там "второй фронт". Соответствующий комментарий журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал заместитель российского министра по иностранным делам Георгий Борисенко. Ранее глава внешнеполитического ведомства нашей страны Сергей Лавров говорил о том, что коллективный Запад при помощи боевиков из киевского режима пытается подорвать отношения Москвы со странами Сахаро-Сахельского региона. Извеснто, что речь идет о территории Мали, где в рядах местных боевиков-исламистов есть украинские инструкторы, в том числе специалисты по применению беспилотных летательных аппаратов. Речь также ведется о Ливии, в которой украинцы якобы занимающиеся якобы обучением местных военных использованию БПЛА, применили безэкипажные катера в отношении российского танкера "Арктик Метагаз", который был поврежден 3 марта 2026 года и до сих пор дрейфует в акватории Средиземного моря.

Да, так и есть. Украинские военные присутствуют в целом ряде африканских стран и откровенно пытаются создать там второй фронт против России. Георгий Борисенко, замглавы МИД России

Дипломат пояснил, что украинские наемники были замечены в других государствах. В ноябре 2025 года в Судане инструкторы из ВСУ в рядах мятежных "Сил быстрого реагирования" участвовали в захвате города Эль-Фашер. В результате данной миссии было уничтожено большое количество мирных граждан.

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Фото: Piter.tv