МИД прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

В ведомстве считают, что проект разрабатывался давно, еще до выхода из соглашения.

В МИД РФ отреагировали на испытание американцами ракеты, ранее запрещенной ДРСМД. Глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями прокомментировал тесты.

Нас это тревожит. Естественно, мы будем это учитывать заявил Владимир Ермаков

Он обратил внимание на то что американцы провели испытания через несколько месяцев после выхода из соглашения. Это показало дипломатам, что проект разрабатывался давно. До 2 августа ракеты подобного типа запрещались двусторонним договором. На выход США из договора в Кремле пообещали ответить зеркальными мерами.

Ранее Piter.tv писал о том, что в НАТО обвинили Россию в "агрессивных действиях".

Фото и видео: Twitter/Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper

