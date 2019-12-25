МИД призвал США определиться по теме диалога о стратегической стабильности

Мария Захарова пошутила о самоизоляции СШа от Москвы.

В США должны сами определиться, готовы ли они к реальному диалогу с российской стороной. На текущий момент Москва видит только метания из стороны в сторону. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами во внешнеполитическом ведомстве сделала официальный представитель Мария Захарова. Таким образом чиновница прокомментировала обращение американского лидера Джо Байдена о готовности делегации Вашингтона обсуждать проблему контроля над вооружениями и соглашение, которое придет на замену ДСНВ (СНВ-III).

Хочется задать вопрос: а самоизоляция США от России завершилась? Но это так, лёгкий сарказм… США должны теперь сами определиться, готовы ли они реально к диалогу по стратегической стабильности на основе равноправия, взаимного уважения, учета национальных интересов. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ полагают, что администрация Белого дома долго пыталась от самоизолироваться от России, прервав любые контакты. Однако сейчас иностранные коллеги говорят о новом соглашении на замену ДСНВ. Мария Захарова предложила Вашингтону разобраться в том, является ли это решение предвыборным маневром или иной конъюнктурной риторикой.

МИД призвал США и Евросоюз отказаться от поощрения радикалов в Косово.

Фото и видео: МИД России