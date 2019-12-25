МИД призвал США и Евросоюз отказаться от поощрения радикалов в Косово

Мария Захарова оценила региональный кризис на Балканах.

Российское внешнеполитическое ведомство призвало США и Евросоюз отказаться от поощрения приштинских радикалов в Косово, а также остановить имеющие место провокации в отношении сербов и властей Белграда. Соответствующей информацией с журналистами в рамках регулярного брифинга в Москве выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мы призываем США и Европейский союз отказаться от поощрения приштинских радикалов в их антисербском угаре, прекратить провокации в отношении косовских сербов и Белграда. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что региональная проблема вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион автомобилей с сербскими номерами и документами. На севере территории, где проживает большое количество сербов, произошли массовые беспорядки. Власти самопровозглашенного региона вызвали туда полицию и силы, находящиеся под контролем НАТО.

МИД предупредил о последствиях признания России "спонсором терроризма".

Фото и видео: МИД России