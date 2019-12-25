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МИД призвал США и Евросоюз отказаться от поощрения радикалов в Косово
Сегодня, 13:53
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МИД призвал США и Евросоюз отказаться от поощрения радикалов в Косово

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Мария Захарова оценила региональный кризис на Балканах.

Российское внешнеполитическое ведомство призвало США и Евросоюз отказаться от поощрения приштинских радикалов в Косово, а также остановить имеющие место провокации в отношении сербов и властей Белграда. Соответствующей информацией с журналистами в рамках регулярного брифинга в Москве выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

Мы призываем США и Европейский союз отказаться от поощрения приштинских радикалов в их антисербском угаре, прекратить провокации в отношении косовских сербов и Белграда.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что региональная проблема вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион автомобилей с сербскими номерами и документами. На севере территории, где проживает большое количество сербов, произошли массовые беспорядки. Власти самопровозглашенного региона вызвали туда полицию и силы, находящиеся под контролем НАТО.

МИД предупредил о последствиях признания России "спонсором терроризма".

Фото и видео: МИД России

Теги: балканы, евросоюз, косово, мария захарова, мид, сербия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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