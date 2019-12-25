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МИД предупредил о последствиях признания России "спонсором терроризма"
Сегодня, 14:03
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МИД предупредил о последствиях признания России "спонсором терроризма"

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Мария Захарова напомнила об угрозе разрыва дипотношений с США.

Москва пригрозила Вашингтону разрывом дипломатических отношений в том случае, если американские законодатели решат объявить Россию "страной-спонсором терроризма". Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на регулярном брифинге со СМИ в Москве.

Подобное применение собственного законодательства, противоречащее международному праву, возможно, видится сенаторам и конгрессменам как страшная кара, способная заставить Россию жить, согласно придуманному США миропорядку. Наивные.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат считает, что американские политики забывают, что любое действие рождает противодействие. Она считает, что логическим результатом подобного шага со стороны России может стать и полный разрыв дипломатических отношений Из-за этого Вашингтон рискует пересечь точку невозврата.

Захарова назвала заявления сотрудницы консульства Норвегии актом ненависти и национализма.

Фото и видео: МИД России

Теги: мария захарова, мид, спонсоры терроризма
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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