МИД предупредил о последствиях признания России "спонсором терроризма"

Мария Захарова напомнила об угрозе разрыва дипотношений с США.

Москва пригрозила Вашингтону разрывом дипломатических отношений в том случае, если американские законодатели решат объявить Россию "страной-спонсором терроризма". Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на регулярном брифинге со СМИ в Москве.

Подобное применение собственного законодательства, противоречащее международному праву, возможно, видится сенаторам и конгрессменам как страшная кара, способная заставить Россию жить, согласно придуманному США миропорядку. Наивные. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат считает, что американские политики забывают, что любое действие рождает противодействие. Она считает, что логическим результатом подобного шага со стороны России может стать и полный разрыв дипломатических отношений Из-за этого Вашингтон рискует пересечь точку невозврата.

Захарова назвала заявления сотрудницы консульства Норвегии актом ненависти и национализма.

Фото и видео: МИД России