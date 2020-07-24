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Захарова назвала заявления сотрудницы консульства Норвегии актом ненависти и национализма
Сегодня, 15:09
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Захарова назвала заявления сотрудницы консульства Норвегии актом ненависти и национализма

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В МИД РФ оценили поведение Элисабет Эллингсен в мурманском отеле.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала заявления сотрудницы консульства Норвегии актом ненависти и национализма. Таким образом чиновница прокомментировала инцидент с иностранным дипломатом, который произошел в одном из отелей Мурманска. Там  Элисабет Эллингсен разразилась нецензурной бранью в адрес сотрудников места размещения, так как ее номер оказался не готов к прибытию клиента.

В высказываниях этой гражданки явно прозвучала ненависть к одной национальности и нескрываемое национальное превосходство.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Российский дипломат подчеркнула, что в выборе лексики Эллингсен себя не сдерживала, а поэтому обнажила "составляющую ее злобу".

Норвежский консул устроила скандал в мурманском отеле.

Фото: МИД России

Теги: консул, мария захарова, мид, норвегия, туризм, элисабет эллингсен
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, Новости России,

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