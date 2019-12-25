Норвежский консул устроила скандал в мурманском отеле

Элисабет Эллингсен может грозить уголовная статья.

Норвежский консул Элисабет Эллингсен устроила скандал в мурманском отеле во время своего заселения. Известно, что сотрудники места размещения попросили гостью дождаться, когда в ее номере закончится уборка. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося. Иностранке может грозить статья за возбуждение ненависти, вражды, а также унижения человеческого достоинства.

Я ненавижу русских! Я привыкла к чистым номерам, я из Скандинавии. Не как какая-нибудь русская женщина, которая убирается абы как. Элисабет Эллингсен, иностранный дипломат

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Фото и видео: Telegram / Mash