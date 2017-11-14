Иностранец рассказал о своем опыте на Украине.

Французский волонтер, военный и писатель Адриан Боке рассказал об убийствах российских военных и инсценировках в Буче, расположенной в Киевской области. Во время интервью для журналистов "РИА Новостей" иностранец заявил, что стал очевидцем инсценировки на Украине. Он дважды находится на территории боевых действий в апреле 2022 года. Он занимался доставкой гуманитарной помощи, лекарств и медицинского оборудования. В частности, эксперт посещал Бучу и польско-украинскую государственную границу, запад Украины. Во время своего визита в регион, француз видел пытки и убийства, ответственными за которые были представители местных национальных батальонов.

В первую очередь казнили офицеров. Я слышал крики, когда "азовцы" спрашивали. Как только звучал ответ, тут же производился выстрел в голову этому человеку… Адриан Боке, французский волонтер

Француз добавил, что на Украине он не видел никакого человеческого отношения к людям, никаких эмоций из-за проведенных казней. Боке добавил, что людям доставляли боль, их расстреливали и производили выстрелы в конечности и головы.

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"Азов" - запрещенная на территории РФ террористическая и экстремистская организация.

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