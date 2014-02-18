МИД: поставки США военной техники в Молдавию осложнят урегулирование

Алексей Зайцев объяснил позицию России по соглашению между Вашингтоном и Кишиневом.

В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что американские поставки военной техники в Молдавию осложнят урегулирование конфликта в Приднестровье. Такое заявление на регулярном брифинге в МИД сделал заместитель главы департамента по информации и печати Алексей Зайцев.

Полагаем, что подобные шаги, вписывающиеся в общую линию Вашингтона и Брюсселя на втягивание Молдавии в евроатлантические структуры, вряд ли будут способствовать укреплению доверия между берегами Днестра. Алексей Зайцев, представитель МИД РФ

По данным чиновница, США передали Кишиневу боевую технику на общую сумму в 5 млн долларов. До конца 2021 года стороны анонсировали и другие поставки из Вашингтона. речь идет об оснащении республики стрелковым оружием, средствами связи, легкими артиллерийскими системами и бронеавтомобилями. При этом США и Молдация заявили, что это необходимо для оперативной совместимости по совместно проводимым миротворческих миссий.

В МИД РФ прокомментировали обвинения Блинкена в адрес России в "срыве" совещания ОБСЕ.

Фото и видео: МИД России