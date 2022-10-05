МИД подтвердил визит гендиректора МАГАТЭ в Москву

Сергей Вершинин рассказал, для чего Рафаэль Гросси приедет в Россию.

МИД России подтвердил скорый визит генерального директора МАГАТЭ в Москву. Соответствующей информацией с журналистами в ходе пресс-конференции в центре МИА "Россия сегодня" сообщил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин. Дипломат добавил, что французский эксперт Рафаэль Гросси приедет в РФ ради обсуждения в том числе и обстановки на территории Запорожской атомной электростанции.

Я подтверждаю сообщения о том, что он собирается приехать в Киев, а потом в Москву. По времени это будут ближайшие дни. Сергей Вершинин, замглавы МИД РФ

Замглавы МИД России подтвердил важность этой проблемы с безопасностью ЗАЭС. Ранее Рафаэль Гросси выдвинул ряд предложений, которые на текущий момент находятся на осуждении. Основной целью проекта является ядерная безопасность и исключение обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ. Это позволит обеспечить нормальное функционирование режимного объекта.

В МИД прокомментировали возможную поездку в Еленовку экспертов ООН.

Фото и видео: МИД России