Сергей Вершинин предположил, что Всемирная организация не хочет "знать правду".

Россия может гарантировать безопасность международных наблюдателей, в том числе представителей Международного Красного Креста и ООН, если делегаты все же решатся посетить территорию населенного пункта Еленовка в Донецкой народной республике ради расследования обстрела ВСУ по местному СИЗО. Об этом журналистам в ходе пресс-конференции в центре МИА "Россия сегодня" сообщил заместитель министра по иностранным делам РФ Сергей Вершинин. Дипломат добавил, что ехать в регионе международные эксперты не спешат. Он не исключил, что на Западе не хотят знать правду о трагедии. Напомним, что в министерстве по оборон России ранее сообщали, что при украинском ударе из реактивных систем залпового огня HIMARS по изолятору в Еленовке в конце июля погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Глава ДНР Денис пушилин добавлял, что обстрел ВСУ в Еленовке был умышленным. Он начался из-за того, что военнопленные националисты начали давать признательные показания против киевского режима.

РФ недовольна деятельностью ООН по обеспечению экспорта российских зерна и удобрений.

Фото и видео: МИД России