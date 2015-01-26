Мария Захарова рассказала, что Запад считает Москву ответственной за диверсию на трубопроводах.

МИД отверг заявления о причастности России к ЧП на "Северных потоках". Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга в Москве поделилась официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница уточнила, что Москва хочет верить в то, что международное расследование диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", произошедших в водах Балтийского моря, будет носить объективный характер. Дипломат полагает, что сейчас в Европе не допускают и мысли о том, что за чрезвычайным происшествием на самом деле стоят их союзники.

Складывается ощущение, что для Европы недопустима на экзистенциальном уровне сама мысль о том, что за этой провокацией, диверсией могут стоять те, кого они называют союзниками. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат напомнила СМИ о том, что силы НАТО в июле 2022 года проводили военные маневры учения рядом с местом ЧП на "Северных потоках", вблизи острова Борнхольм. При этом военнослужащие Североатлантического альянса использовали в ходе учений глубоководное оборудование. Мария Захарова добавила, что этот регион "нашпигован" натовской инфраструктурой. В МИД РФ уверены в том, что вывод из строя данных газопроводов позволит Вашингтону наращивать собственные поставки СПГ на территорию Евросоюза.

Киев согласовывал цели с Вашингтоном в дни референдумов.

Фото и видео: МИД России