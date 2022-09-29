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Киев согласовывал цели с Вашингтоном в дни референдумов

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Мария Захарова рассказала об ударах из РСЗО HIMARS.

Киев согласовывал цели с Вашингтоном в дни референдумов, проводимых на территориях Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве рассказала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Российская чиновница оценила связь американского командования с киевским режимом во время ударов из ракетных систем залпового огня HIMARS по территориям Донбасса.

Со стороны киевского режима  применялись и поставленные на Украину США системы залпового огня HIMARS, выбор целей для которых ВСУ окончательно согласовывают с американскими военными.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Чиновница заметила, что судя по всему, представители американского военного командования взяли в собственные руки за реальным управлением РСЗО HIMARS на Украине.

МИД заявил о несостыковках в обвинениях в адрес России по Изюму.

Фото и видео: МИД России

Теги: himars, мария захарова, мид, референдум, рсзо
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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