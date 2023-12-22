Мария Захарова негативно оценила работу Кишинева по связям с Россией.

Любые попытки стран коллективного Запада превратить Молдавию в антироссийский плацдарм по примеру Украины и Прибалтийских государств обречены на провал. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница добавила, что попытки вести недружественный курс со стороны Кишинева приобретают все более дикие формы, а власти республики остаются верны линии, нацеленной на подавление свободы и инакомыслия граждан.

Россия никогда не представляла угрозу дружественному молдавскому народу, который это видит, который, это, кстати говоря, понимает и чувствует. Вызывает сожаление, что власти Молдавии по-прежнему упрямо следуют откровенно недружественным курсом. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России заметили, что с конца 2023 года в стране перестало действовать чрезвычайное положение, однако власти не спешат отменить решение комиссии о запрете вещания русскоязычных каналов, лицензии которых были отозваны. Дополнительно Москва фиксирует системную дискриминацию въезжающих на территорию Молдавию российских граждан.

Захарова прокомментировала заявления Украины о ракетах из КНДР.

Фото и видео: МИД России