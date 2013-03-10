МИД обвинил немецкие власти в препятствовании работе RT

Мария Захарова оценила препятствия со стороны ФРГ к работе российского СМИ.

МИД России обвинил немецкие власти в препятствовании работе телеканала RT. Такое заявление в эфире YouTube-проекта "Соловьев Live" сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По словам чиновницы, власти ФРГ не имеют юридических оснований, но при этом делают все возможное для того, чтобы спутникового вещания на немецком языке от данного СМИ не было.

Германия делает все для того, чтобы заблокировать и не просто приостановить, а сделать вещание со спутника RT DE невозможным. Это же прямое вмешательство в работу журналистов.Где ОБСЕ? Где представитель по свободе слова? Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ напомнили Западу о том, что спутник, с которого собирался вещать телеканал, частный.

МИД прокомментировал обвинения в адрес России в отходе от норм ВТО.

Фото и видео: YouTube / Соловьев Live

