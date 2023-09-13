МИД назвал информацию о подготовке Россией госпереворота в Армении вбросом

Мария Захарова напомнила о реакции Григория Карасина на эти высказывания.

Публичные высказывания о том, что в Армении присутствуют российские бойцы, которые якобы должны устроить государственный переворот в стране, является вбросом. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 13 августа сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница выступила на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Спикер пояснила, что аналогичные оценки этой дезинформации дал председатель профильного комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Сенатор ранее назвал эти заявления "бредом сивой кобылы".

Я могу квалифицировать это как вброс. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: МИД России