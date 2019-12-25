Опубликована "Синяя книга" Японии по дипломатии на 2021 год.

МИД Японии пообещал вести "упорные" переговоры с Россией по Курилам. Об этом правительство заявило в базовой позиции, опубликованной в "Синей книге по дипломатии" за текущий год. Токио намерен заключить с РФ мирный договор, решив проблему "северный территорий". Так японцы называют острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи. Ситуацию чиновники назвали самой сложной в отношениях с Россией.

Развивать весь комплекс японо-российских отношений в широком спектре областей, таких как политика, включая проблему подписания мирного договора, экономика, гуманитарные обмены, и постараться решить проблему северных территорий. заявление МИД Японии

Напомним, что после завершения Второй мировой войны Япония и РФ не подписали мирное соглашение. Основным препятствием для этого остается нерешенный вопрос по Курилам. На острова претендует Токио, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Москва напоминает, что острова вошли в состав СССР по итогам войны. В 1956 году стороны подписали совместную декларацию, в которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако до сих пор переговоры и к чему не привели.

Константин Сивков указал на неспособность России удержать Курилы от захвата США и Японией.

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