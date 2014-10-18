Петер Сийярто напомнил о роли Москвы на мировой арене.

Москва станет определяющим игроком на геополитической арене в системе не только европейской, но и мировой безопасности, поэтому власти из Будапешта не будут отказываться от контактов с российским руководством. Соответствующий комментарий глава внешнеполитической службы Венгрии Петер Сийярто сделал в эфире местной программы "Час борцов", транслируемой на видеоплатформе YouTube. Иностранный чиновник отреагировал на недавнюю критику рабочего визита премьер-министра Виктора Орбана в Москву. Дипломат заметил, что текущее национальное правительство во внешней политике руководствуется исключительно государственными интересами.

Мы не можем позволить себе отказаться от дипломатических каналов, мы не можем позволить себе отказаться от контактов со страной, из которой поступает значительная часть наших энергоносителей, и со страной, которая, хотим мы этого или нет, в будущем станет определяющим игроком не только в европейской, но и в глобальной системе безопасности. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Петер Сийярто добавил, что цель венгерского премьер-министра заключается не в том, чтобы удовлетворять требования либерального мейнстрима в Брюсселе, а также танцевать под будку Европейского союза, а в том, чтобы представлять свой народ.

