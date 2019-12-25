МИД Великобритании внес в санкционный список Алину Кабаеву и родственников Путина

В списке также оказались бизнесмены и экс-супруга президента РФ Людмила.

МИД Великобритании внес в санкционный список Алину Кабаеву и родственников российского президента Владимира Путина. В перечень попала, в частности, также бывшая супруга политика Людмила. Соответствующее заявление сделали местные дипломаты в официальном документе.

Рестрикции введены Лондоном в отношении двоюродного брата российского лидера бизнесмена Игоря Путина, а также заместителя председателя правления страховой компании "Согаз" Михаила Путина, руководителя совета директоров "Группа компаний МРТ" Романа Путина. Ограничения касаются запрета на въезд на территорию Соединенного Королевства, а также заморозки финансовых и имущественных активов в случае их выявления на территории Великобритании.

В санкционный перечень попала не только олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева, но также и ее бабушка Анна Зацепилина, предприниматели Михаил Шеломов, Александр Плехов, начальник совета директоров "Согаза" Михаила Клишина, генеральный директор компании "Морской порт Геленджик" Владимир Колбин, глава НПФ "Газфонд" Юрий Шамалов, юрист Виктор Хмарин.

Премьер Нидерландов призвал прекратить покупать российскую нефть.

Фото: Kremlin.ru