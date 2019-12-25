Дипломаты объяснили, почему не могут признать трагедию в Османской империи геноцидом армянского народа.

МИД Украины отказался признавать геноцид армян. Об этом сообщили журналисты издания "Страна.ua". Дипломаты выпустили обращение, связанное со 105-ой годовщиной трагедии в Османской империи в 1915 году. Еще 24 апреля документ направлен в государственные органы. Госслужащим рекомендовали отказаться от коммеморативных мероприятий на официальном уровне и от использования таких понятий как "геноцид армянского народа" и "геноцид армян".

В МИД Украины рассказали, что не могут признать геноцид армян по "объективным факторам". В частности, дипломаты напомнили, что Армения регулярно голосует против жизненно важных для Украины резолюций. Иностранцы обвинили Армению в том, что государство находится в "фарватере внешней политики России".

Дипломаты добавили, что Армения официально отказалась признавать голодомор геноцидом. Ситуация, произошедшая в Османской империи в 1915 году, является "чрезвычайно чувствительным вопросом" для отношений между Турцией и Украиной.

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