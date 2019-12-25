Бывшие узники концлагерей попросили СК расследовать преступления финнов

Руководство оккупационных властей не было привлечено к ответственности.

Бывшие узники концлагерей в Петрозаводске попросили СК расследовать преступления финнов. Они направили письмо на имя главы ведомства Александра Бастрыкина.

Бывшие узники просят расследовать действия финских оккупационных властей и их пособников в Карелии. Они уверяют, что на территории Карелии был геноцид, так как население республики разделяли по национальному признаку, после чего истребляли.

Также авторы письма в СК отмечают, что руководство оккупационных властей не было привлечено к ответственности, а рядовых солдат сейчас сложно идентифицировать.

Ранее Финляндия запросила у ФСБ доступ к архивам по Второй мировой войне.