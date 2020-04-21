Они призывают открыть документы, чтобы все желающие могли помочь общей дискуссии по вопросам Второй мировой войны.

Финляндия запросила у ФСБ доступ к архивам по Второй мировой войне. Это произошло после публикации секретных российских документов о финских концлагерях во время оккупации Карелии. О запросе пишут "РИА Новости" со ссылкой на МИД Финляндии.

Финляндия выступает за доступ к засекреченным документам для исследователей и всех остальных граждан. Они призывают открыть документы, чтобы все желающие могли помочь общей дискуссии по вопросам Второй мировой войны.

Это также относится к материалам, связанным с военнопленными и гражданским населением. Цитата из заявления МИД Финляндии

Финская сторона подчёркивает, что на эту тему написано множество научных работ. И они ведутся до сих пор. При этом нужен обмен научным знанием по теме между российскими и финскими историками. В МИДе подчеркнули, что обсуждение должно проходить "в открытой и свободной среде".

Ранее мы рассказывали, что сотрудников финского Генконсульства в Петербурге вывозят на родину.

Видео: YouTube / RedSamurai84