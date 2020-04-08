Сотрудников финского Генконсульства в Петербурге вывозят на родину

Работа дипмиссии при этом продолжается.

Генеральное консульство Финляндии в Петербурге решило вывозить своих сотрудников на родину из-за распространения коронавируса. Об этом 8 апреля сообщил портал 78.ru со ссылкой на консула по связям со СМИ Анну Лайне.

На работе дипмиссии отъезд работников не скажется, деятельность в консульстве продолжат. При этом вывоз финнов доброволен – руководство идет навстречу тем, кто захотел поехать домой. В московском филиале дипмиссии ситуация та же. Сколько времени займет отправка сотрудников в Финляндии и сколько человек вообще туда отправится, в ведомстве не уточнили.

Ранее сообщалось, что около 500 финнов застряли в России из-за пандемии.

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