Правительство ФРГ не сочло "голодомор" геноцидом

Международное право не может признать трагедию геноцидом из-за того, что определение появилось гораздо позже описываемых событий.

Правительство ФРГ не считает, что "Голодомор" на Украине надо приравнять к геноциду. Об этом заявили в "РИА Новостях " со ссылкой на главу МИД Германии Михаэля Рота. Спикер ответил на направленную Украиной петицию.Документ набрал более 56 тысяч подписей местного населения. Порог рассмотрения составлял 50 тысяч.

Политик добавил, что это действительно была "ужасающая катастрофа, за которую несут ответственность люди". Она привела к миллионам смертей. Однако он различил политическую и международно-правовые оценки. Дело в том, что понятие "геноцида" появилось в международном праве только с 1948 года.

Федеральное правительство не считает возможным, что события, которые произошли до 1948 года, могут быть охарактеризованы, как геноцид, в соответствии с международным правом прокомментировал министр

Ранее Владимир Зеленский призвал бундестаг признать "голодомор" в 1932-1933 годах геноцидом народа. Глава Украины считает, что трагедия была вызвана действиями советского режима.

Ранее Piter.tv писал о том, что парламент Крыма сравнил блокаду полуострова с геноцидом армян и Голодомором.

Фото: Pixabay.com

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