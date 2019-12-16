  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:51
107
lesjasap
Код вставки плеера

МИД Украины: минские соглашения нуждаются в адаптации

0 0

Министр объяснил позицию киевской власти.

МИД Украины: минские соглашения нуждаются в адаптации, об их пересмотре речи нет. Об этом заявил глава ведомства Вадим Пристайко в интервью агентству УНИАН. Дипломат считает, что сейчас договоренности "действительно нереальны", потому что в них присутствуют хронологические и терминологические недостатки. Например, заявленные в договоре даты давно прошли.

Адаптация условий позволит поменять сроки выполнения, определенную конфигурацию. Однако к полному пересмотру минских соглашений в мире, Украине или России не готовы. Сейчас процесс изменения в Киеве рассматривается как минимально необходимый.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Киеве надеются на объявление нового перемирия в Донбассе.

Видео: YouTube/Телеканал Прямий, Українська правда, 112 Украина

Теги: вадим пристайко, мид, минские соглашения
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии