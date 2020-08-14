Анн Линде рассказала о позиции Швеции в отношении происходящего в Белоруссии.

МИД Швеции выступил за расширение санкций против ответственных за насилие в Белоруссии. Об этом глава внешнеполитического ведомства Анн Линде рассказала в эфире местной радиостанции. Чиновница считает, что Евросоюз должен расширить ограничения против виновных в насильственном подавлении мирных протестов в Белоруссии.

Мы считаем, что список лиц в Белоруссии, подпадающих под санкции, следует расширять. Это означает ограничения на поездки и замораживание активов Анн Линде, глава МИД Швеции

Министр рассказала, что санкции коснутся тех, кто отвечает за необоснованные аресты протестующих в республике, а также за мошенничество во время президентской кампании. В Швеции отметили, что рассчитывают на поддержку Европейской комиссии.

Необходимо, чтобы новые выборы проводились в соответствии с рекомендациями Комитета по наблюдению за выборами ОБСЕ и Венецианской комиссии Анн Линде, глава МИД Швеции

В МИД Украины заявили, что Зеленский не поедет в Белоруссию.

Видео: TG / NEXTA live, TUT.BY

Аудио: sverigesradio.se