МИД Швеции: сохранение препятствий для вступления страны в НАТО станет победой РФ

Тобиас Билльстрём призвал Венгрию и Турцию быстрее ратифицировать документы.

Любые действия участников Североатлантического военного альянса, которые приведут к затягиванию процесса вступления Швеции в блок, следует рассматривать как победу России. Соответствующее заявление в рамках общения с журналистами в Осло сделал шведскиq министр по иностранным делам Тобиас Билльстрём. С таким посланием иностранный чиновник выступил перед началом неформальной встречи руководителей внешнеполитических ведомств НАТО.

Действия, которые создадут препятствия для вступления Швеции в альянс, окажутся победой для Путина. Пришло время Турции и Венгрии дать согласие на присоединение к НАТО. Надеюсь, что на сегодняшней встрече мы придем к согласию. Тобиас Билльстрём, глава МИД Швеции

По мнению главы МИД Швеции, власти в Стокгольме выполнили все условия, зафиксированные на мадридском саммите, включая внедрение мер по противодействию международному терроризму.

В Швеции назвали возможный срок согласования новых санкций против России.

Фото и видео: YouTube / NATO News