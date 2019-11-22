МИД Швеции: россияне боятся посещать нашу страну

Министр пожаловалась, что туристам навязывают негативный образ Швеции.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде пожаловалась, что иностранцы боятся приезжать в страну из-за навязанного за рубежом ее негативного образа. Об этом сообщает издание "Aftonbladet".

По словам Линде, Швеция чаще всего ассоциируется у туристов с бандитизмом и организованной преступностью. Министр рассказала, что однажды в страну отказались ехать россияне, приглашенные на встречи. Они испугались, что в Швеции небезопасно.

По мнению Линде, такое отношение к Швеции могут формировать некоторые СМИ, освещающие только негатив из новостной повестки страны. Министр заявила, что Швеция будет бороться с дезинформацией и показывать иностранцам, что правительство и полиция не оставляют случающуюся стрельбу и бандитизм без внимания.

Ранее замглавы МИД ответил на вопрос о сроках возобновления чартерных полетов в Египет.

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