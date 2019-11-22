Замглавы МИД ответил на вопрос о сроках возобновления чартерных полетов в Египет

Дипломаты ведут работу по восстановлению авиасообщения в Египет.

Замглавы МИД РФ ответил на вопрос о сроках возобновления чартерных полетов в Египет. Сейчас данных о конкретных сроках возвращения авиасообщения с курортами нет. По словам Олега Сыромолотова, специалисты предпринимают соответствующие действия. Дипломат надеется, что в скором времени работа в данном направлении завершится.

Напомним, что Россия отказалась от перелетов в Египет из-за катастрофы, произошедшей с Airbus A320. Самолет летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, но разбился в районе Синайского полуострова. Ответственность за трагедию возложили на террористов. Тогда погибли все 224 человека, находившиеся на борту, включая экипаж. Инцидент признан крупнейшим в истории авиакрушений в Египте, в семействе самолетов Airbus A320 и самой массовой по гибели россиян.

Ранее Piter.tv писал о том, что РФ приняла решение по полетам на курорты Египта.