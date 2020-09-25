Сергей Вершини считает, что контакты с Вашингтоном в регионе полезны для Москвы.

МИД: Россия продолжает поддерживать контакты с США в Сирии. Об этом в открытом интервью ТАСС сообщил заместитель главы МИД Сергей Вершинин. Чиновник объяснил, что несмотря на противоречия по многим вопросам, Москва и Вашингтон не отказываются от сотрудничества на Ближнем Востоке по военно-дипломатической линии.

Тем не менее, у нас контакты поддерживаются. Мы пользуемся этим, чтобы донести до американской стороны наши соображения и подходы, выслушиваем их позицию Сергей Вершинин, замглавы МИД России

Дипломат отметил, что сейчас РФ и США находятся на принципиально разных позициях в отношении территориальной целостности и независимости сирийского государства. При этом Москва неоднократно говорила о том, что американские военные находятся в регионе незаконно, разворовывая ресурсы местного населения. Вершинин напомнил, что Вашингтон занял территорию Эт-Танф с окружностью 55 км.

В Минобороны сообщили о подготовке провокации с химоружием в Идлибе.

Видео: YouTube / TASS