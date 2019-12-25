Глава МИД РФ заявил, что Россия реагирует на угрозу, исходящую от сирийских террористов.

Российско-турецкие патрули вернутся на дороги Сирии. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров в интервью нью-йоркскому бюро телеканала "Аль-Арабия". На сайте внешнеполитического ведомства размещен разговор министра с иностранными журналистами.

Мы применяем силу только в случае защиты от атак "Хайат Тахрир аш-Шам"*. Мы применяем ее точечно, чтобы не нанести ущерб мирным жителям и гражданским объектам Сергей Лавров, глава МИД России

Патрулирование трассы М4, которое было остановлено из соображений безопасности, поскольку боевики регулярно проводят вооруженные провокации, а также нападают на правительственные силы Сирии. Лавров добавил, что террористы предпринимают попытки атаки на российскую военную авиабазу Хмеймим.

*"Хайат Тахрир аш-Шам" - запрещенная в России террористическая организация.

Лавров заявил в ООН о нарастающей разобщенности мирового сообщества.