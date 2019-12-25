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Российско-турецкие патрули вернутся на дороги Сирии
Сегодня, 11:10
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lesjasap

Российско-турецкие патрули вернутся на дороги Сирии

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Глава МИД РФ заявил, что Россия реагирует на угрозу, исходящую от сирийских террористов.

Российско-турецкие патрули вернутся на дороги Сирии. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров в интервью нью-йоркскому бюро телеканала "Аль-Арабия". На сайте внешнеполитического ведомства размещен разговор министра с иностранными журналистами. 

Мы применяем силу только в случае защиты от атак "Хайат Тахрир аш-Шам"*. Мы применяем ее точечно, чтобы не нанести ущерб мирным жителям и гражданским объектам

Сергей Лавров, глава МИД России

Патрулирование трассы М4, которое было остановлено из соображений безопасности, поскольку боевики регулярно проводят вооруженные провокации, а также нападают на правительственные силы Сирии. Лавров добавил, что террористы предпринимают попытки атаки на российскую военную авиабазу Хмеймим.

*"Хайат Тахрир аш-Шам"  - запрещенная в России террористическая организация.

Лавров заявил в ООН о нарастающей разобщенности мирового сообщества.

Теги: военный патруль, идлиб, мид, сергей лавров, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Новости Сирии,

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