Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в ООН о нарастающей разобщенности мирового сообщества. Об этом пишет ТАСС.
Разобщенность мирового сообщества, нежелание некоторых стран считаться с законными интересами других государств.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
По его словам, это мешает решать глобальные проблемы. Лавров подчеркнул, что мир устал от деления стран на своих и чужих, поэтому всем государством нужно прееключаться на всеобщую взаимопомощь.
Также министр отметил, что на международной арене укрепляются новые центры экономического роста, а также возрастает необходимость исключительно мирных методов урегулирования военных конфликтов.
Ранее Лавров призвал не допустить размывания мандатов системы ООН.
Видео: ВК/МИД России
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