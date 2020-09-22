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Лавров заявил в ООН о нарастающей разобщенности мирового сообщества

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Он отметил, что на международной арене укрепляются новые центры экономического роста.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в ООН о нарастающей разобщенности мирового сообщества. Об этом пишет ТАСС.

Разобщенность мирового сообщества, нежелание некоторых стран считаться с законными интересами других государств.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

По его словам, это мешает решать глобальные проблемы. Лавров подчеркнул, что мир устал от деления стран на своих и чужих, поэтому всем государством нужно прееключаться на всеобщую взаимопомощь.

Также министр отметил, что на международной арене укрепляются новые центры экономического роста, а также возрастает необходимость исключительно мирных методов урегулирования военных конфликтов.

Ранее Лавров призвал не допустить размывания мандатов системы ООН.

Видео: ВК/МИД России

 
Теги: лавров, мид рф, оон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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