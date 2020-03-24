Решение о вывозе принято из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.

МИД России рассказал, каким образом украинцев будут отправлять на родину. В ведомстве отметили, что вывозить на Украину будут только по добровольному желанию.

Поручение оперативного штаба не подразумевает депортацию всех граждан Украины из России.

Речь идет исключительно об оказании содействия лицам, выразившим добровольное желание вернуться в свою страну, - пояснили в МИДе РФ.

Там же отметили, что решение о вывозе принято из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.

Накануне РЖД согласовали спецпоезд для вывоза россиян с Украины и наоборот. Состав отправится из Киева 27 марта. В Москву прибудет на следующий день.