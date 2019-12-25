Состав отправится из Киева 27 марта.

РЖД согласовали спецпоезд для вывоза россиян с Украины. Его номер 906/905. Он проследует по маршруту Киев - Москва — Киев. В нём 18 вагонов.

Поезд предназначен для вывоза россиян из Украины и граждан Украины из РФ. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Состав отправится из Киева 27 марта. В Москву прибудет на следующий день - 28 марта. Обратно он поедет 28 марта и прибудет в Киев 29 марта.

В пути пассажиров осмотрят у пограничников, таможенников и сотрудников Роспотребнадзора.

Ранее оперштаб поручил организовать вывоз россиян и украинцев на родину.