О результатах нужно доложить правительству до 25 марта 2020 года.

Оперштаб поручил организовать вывоз россиян и украинцев на родину. Распоряжение об этом же сделало правительство России. Это произошло после заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Выполнить поручение должны Минтранс, МВД России, Роспотребнадзор и ФСБ. Известно, что вывоз будет единовременный. Граждан Украины будут вывозить в Украину, россиян — в Российскую Федерацию.

О результатах нужно доложить правительству до 25 марта 2020 года.

Ранее был назван срок окончания эпидемии коронавируса на Украине.