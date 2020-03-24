Оперштаб поручил организовать вывоз россиян и украинцев на родину. Распоряжение об этом же сделало правительство России. Это произошло после заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Выполнить поручение должны Минтранс, МВД России, Роспотребнадзор и ФСБ. Известно, что вывоз будет единовременный. Граждан Украины будут вывозить в Украину, россиян — в Российскую Федерацию.
О результатах нужно доложить правительству до 25 марта 2020 года.
Ранее был назван срок окончания эпидемии коронавируса на Украине.
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