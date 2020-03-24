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Оперштаб поручил организовать вывоз россиян и украинцев на родину

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О результатах нужно доложить правительству до 25 марта 2020 года.

Оперштаб поручил организовать вывоз россиян и украинцев на родину. Распоряжение об этом же сделало правительство России. Это произошло после заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Выполнить поручение должны Минтранс, МВД России, Роспотребнадзор и ФСБ. Известно, что вывоз будет единовременный. Граждан Украины будут вывозить в Украину, россиян — в Российскую Федерацию.

О результатах нужно доложить правительству до 25 марта 2020 года.

Ранее был назван срок окончания эпидемии коронавируса на Украине.

Теги: коронавирус, пандемия, украина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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