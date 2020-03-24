Предварительно эпидемия в стране может завершиться к маю 2020 года.

Назван срок окончания эпидемии коронавируса на Украине. Об этом заявили представители УНИАН со ссылкой на замглавы офиса президента Юлию Ковалив. Представительница власти поделилась информацией в телепрограмме "Свобода слова" на местном телевидении.

Чиновница пояснила журналистам, что о сроках завершения распространения инфекции можно будет говорить к маю. Примерно в этот период украинцы смогут вернуться к полноценной работе. Ковалив добавила, что к нормальной жизни экономика вернется быстрее, если заболевших будет как можно меньше.

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Сейчас на Украине зарегистрировано 73 случая инфицирования коронавирусом. Медики не смогли спасти жизни троих пациентов. Еще один человек к данному моменту выздоровел. Сейчас в стране закрыты учебные учреждения, запрещены массовые мероприятия приостановлено транспортное сообщение. Данные меры приняты до 3 апреля.

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Видео: YouTube/112 Украина