МИД России: глава ЦРУ подтвердил важность соблюдения минских соглашений

Кроме того, Уильям Бернс выступил за соблюдение особого статуса Донбасса.

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс в ходе визита в Москву подтвердил важность выполнения минских договоренностей и соблюдения особого статуса Донбасса. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Бернс посетил РФ по поручению американского лидера Джо Байдена 2 ноября. Он провел встречу с секретарем российского Совбеза Николаем Патрушевым и поговорил по телефону с президентом страны Владимиром Путиным.

И на встрече президентов [России и США] Путина и Байдена в Женеве в июне этого года, и в ходе недавних визитов замгоссекретаря США Виктории Нуланд и директора ЦРУ Бернса в ходе их контактов с российскими руководителями – на всех этих встречах и президент США, и его подчиненные прямо подтверждали необходимость выполнения минских договоренностей, включая особый статус Донбасса. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на данный момент особых перспектив для разговора Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским не просматривается. По его словам, камнем преткновения является невыполнение Минских соглашений со стороны Киева.

Ранее советник украинской администрации президента Владимира Зеленского заявил, что Киев "снялся с крючка" Минских соглашений.

Видео: МИД России